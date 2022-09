Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Arbeitsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, dem 17.09.2022, meldete die Rettungsleitstelle um 11:15 Uhr einen Arbeitsunfall in einem Lebensmittelbetrieb in der Hermann-Muth-Str. in Fulda. Hier war ein phosphorhaltiges Reinigungsmittel nicht ausreichend mit Wasser verdünnt worden, wodurch es zu einer leichten "Ausgasung" kam. Ein 51-jähriger Reinigungsmitarbeiter, wohnhaft in Fulda, erlitt dadurch eine Atemwegsreizung und Schwindelgefühle. Er kam zur weiteren Beobachtung in einer Fuldaer Krankenhaus.

Die Feuerwehr Fulda war vor Ort, führte eine Luftmessung durch, stellte aber keine Belastung mehr fest.

Aus polizeilicher Sicht lagen keine Verdachtsmomente für ein strafbares Handeln vor.

Berichterstatter:

Polizeistation Fulda, PHK A. Müller

i.A.: Knecht, KHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

