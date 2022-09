POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach der 75 Jahre alten Patientin aus den Hochtaunuskliniken Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung, Bad Homburg v. d. Höhe, Dietigheimer Straße, 02.09.2022, gg. 23.55 Uhr (pa)Am späten Freitagabend kam es in der Dietigheimer Straße in Bad Homburg zu einer Auseinandersetzung, in derer Rahmen ein Beteiligter eine ...

mehr