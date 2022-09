PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung +++ Jugendliche unsittlich berührt +++ Taxikundin versprüht Reizstoff +++ Telefonbetrüger machen Beute +++ Jugendliche nach Brand festgenommen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung, Bad Homburg v. d. Höhe, Dietigheimer Straße, 02.09.2022, gg. 23.55 Uhr

(pa)Am späten Freitagabend kam es in der Dietigheimer Straße in Bad Homburg zu einer Auseinandersetzung, in derer Rahmen ein Beteiligter eine Tierabwehrspray-Pistole einsetzte. Gegen 23.55 Uhr gerieten zwei Besucher des Laternenfests im Bereich des Eingangs Heuchelbach in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung wurde ernst, als einer der beiden - ein 22-jähriger Bad Homburger - ein Reizgasspray in Pistolenform zog und dieses gegen seinen Kontrahenten - einen 25-jährigen Frankfurter - einsetzte. Hierdurch erlitten der 25-Jährige sowie dessen gleichaltrige Begleiterin Augenreizungen. Zudem wurde ein ebenfalls 25 Jahre alter Begleiter des Frankfurters leicht verletzt, als er versuchte, dem Angreifer die Spraypistole zu entreißen. Nachdem der 22-jährige auch ihn damit bedroht hatte, flüchtete der Täter von der Örtlichkeit. Der Polizei gelang es, den Tatverdächtigen im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung festzunehmen und die Reizstoffpistole sicherzustellen. Gegen den zur Tatzeit stark alkoholisierten Mann wird nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

2. Jugendliche aus Gruppe heraus unsittlich berührt, Bad Homburg v. d. Höhe, Am Heuchelbach, 04.09.2022, 00.30 Uhr bis 01.00 Uhr

(pa)Nachdem in der Nacht zum Sonntag Jugendliche am Rande des Bad Homburger Laternenfestes sexuell belästigt wurden, sucht die Kriminalpolizei nach Zeuginnen und Zeugen sowie möglichen weiteren Geschädigten. Zwischen 00.30 Uhr und 01.00 Uhr befand sich eine 15-Jährige in Begleitung von Freundinnen auf einem Fußweg im Bereich der Schrebergärten "Am Heuchelbach", als sie an einer Gruppe junger Männer vorbeiliefen. Dabei wurde die 15-Jährige von einer Person aus der Gruppe am Arm festgehalten und unsittlich berührt. Sie lief daraufhin mit ihren Freundinnen davon. Nachdem die Polizei verständigt worden war, konnte die Gruppe an der Örtlichkeit angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Es handelte sich um neun im Hochtaunuskreis wohnhafte Männer mit afghanischer Staatsangehörigkeit im Alter von 17 bis 33 Jahren. Wer konkret die Jugendliche belästigte, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen. Da darüber hinaus eine weitere Jugendliche der Polizei gegenüber angab, im Bereich des Riesenrads - ebenfalls aus einer Gruppe heraus - einen Schlag auf das Gesäß bekommen zu haben, bittet die Bad Homburger Kriminalpolizei mögliche weitere Geschädigte sowie Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Fällen wird derzeit im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

3. Taxikundin versprüht Reizstoff und prellt Zeche, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Gluckensteinweg, 03.09.2022, gg. 00.55 Uhr

(pa)In der Nacht zum Samstag wurde ein Taxifahrer in Bad Homburg von einer Kundin verletzt, die den Preis für ihre Taxifahrt nicht zahlen wollte. Der 28-jährige Taxifahrer hatte die bislang unbekannte Frau zuvor von Hanau nach Bad Homburg gefahren. Im Gluckensteinweg angekommen habe der Fahrer den Fahrpreis kassieren wollen, woraufhin er unvermittelt mit Reizstoff besprüht worden sei. Die Täterin flüchtete anschließend in Richtung der Sporthalle der dortigen Gesamtschule. Sie wurde als etwa 30 Jahre alt und circa 170cm groß mit "südländischem" Aussehen beschrieben. Die Frau soll schwarzes dunkles Haar gehabt und ein dunkles Kleid getragen haben. Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter (06172) 120 - 0 entgegen.

4. Seniorin von Schockanrufern um Geld gebracht, Steinbach, Feldbergstraße, 02.09.2022, gg. 14.30 Uhr

(pa)Am Freitag hatten Telefonbetrüger in Steinbach mit der Masche des Schockanrufs Erfolg. Eine Seniorin wurde am Nachmittag von den Tätern angerufen, die der Dame sodann schilderten, dass eine nahe Angehörige einen Verkehrsunfall gehabt hätte. Aufgrund der dabei erlittenen schweren Verletzungen wäre eine teure Operation vonnöten. Für diese müsste die Angerufene zunächst in Vorleistung gehen. Im Glauben, ihrer Angehörigen zu helfen, übergab die hilfsbereite Seniorin gegen 14.30 Uhr in der Feldbergstraße mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Schmuck an eine Abholerin. Erst später stellte sich heraus, dass die ältere Dame einem Betrug aufgesessen war. Sie beschrieb die Abholerin als etwa 150cm bis 160cm groß. Sie soll bunt gekleidet gewesen sein und ein "osteuropäisches" Aussehen gehabt haben. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

5. Nach Feldbrand Jugendliche festgenommen, Oberursel, Oberstedten, Hans-Mess-Straße, 04.09.2022, gg. 19.55 Uhr

(pa)Am Sonntagabend kam es in Oberursel Oberstedten zu einem Brand einer Feldfläche, in dessen Folge zwei Jugendliche festgenommen wurden, die im Verdacht stehen, das Feuer gelegt zu haben. Gegen 19.55 Uhr wurde ein Feldbrand im Bereich der Hans-Mess-Straße gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus und konnte den Brand zeitnah löschen, sodass die betroffene Fläche auf rund 120 Quadratmeter begrenzt blieb. Anhand von Zeugenangaben konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ausfindig machen und festnehmen. Bei diesen handelt es sich um zwei 15-Jährige aus Bad Homburg. Gegen die Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

6. Wertsachen aus Pkw entwendet,

Oberursel, Oberstedten, Niederstedter Straße, 03.09.2022, 15.00 Uhr bis 17.20 Uhr

(pa)Am Samstagnachmittag haben Diebe in Oberursel Oberstedten diverse Wertgegenstände aus einem geparkten Audi gestohlen. Der blaue Q5 stand zwischen 15.00 Uhr und 17.20 Uhr in der Niederstädter Straße, als jemand sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang ins Wageninnere verschaffte. Aus dem Fahrzeug wurden ein Laptop sowie eine Geldbörse entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf über 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 entgegen.

7. Fahrrad gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Kaiser-Friedrich-Promenade, 04.09.2022, 14.55 Uhr bis 18.00 Uhr

(pa)In der Bad Homburger Kaiser-Friedrich-Promenade wurde am Sonntagnachmittag ein Mountainbike entwendet. Das schwarz-weiße Fahrrad der Marke "Bulls" - Modell "Copperhead" - war an einem Fahrradständer in Höhe der Hausnummer 47 angeschlossen, als Unbekannte zwischen 14.55 Uhr und 18.00 Uhr das Schloss knackten und das über 1.000 Euro teure Rad stahlen. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 entgegen.

8. Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf K 723, Kreisstraße 723, zwischen Neu-Anspach und Usingen, 02.09.2022, gg. 11.40 Uhr

(pa)Zwei Verletzte, einen Sachschaden von rund 85.000 Euro sowie eine Strafanzeige hatte ein Verkehrsunfall zur Folge, der sich am Freitag bei Neu-Anspach ereignete. Gegen 11.40 Uhr wollte ein 38-jähriger Wehrheimer, der mit einem Skoda die Kreisstraße 723 von Neu-Anspach kommend in Richtung Usingen befuhr, nach links zur Deponie Brandholz abbiegen. Dabei achtete der Autofahrer offenbar nicht ausreichend auf den Gegenverkehr, sodass er mit einem entgegenkommenden Audi zusammenstieß. Bei der Kollision wurden der 48-jährige Neu-Anspacher am Steuer des Audi sowie seine 16-jährige Beifahrerin verletzt. Sie wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw mussten stark beschädigt von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Da der 38-jährige Fahrer des Skoda im Rahmen der Unfallaufnahme Anzeichen eines Alkoholkonsums aufwies, wurde mit ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von über 1,6 Promille, sodass gegen den Mann eine Strafanzeige gefertigt wurde und er die Streife für eine ärztliche Blutprobe zur Polizeidienststelle begleiten musste.

9. Motorradfahrerin bei Sturz verletzt,

L 3327, zw. Königstein und Mammolshain, 04.09.2022, gg. 14.35 Uhr

(pa)Am Sonntagnachmittag kam es sich zwischen Königstein und Mammolshain zu einem Alleinunfall einer Motorradfahrerin. Eine 19-jährige Flörsheimerin befuhr gegen 14.35 Uhr die L 3327 in Fahrtrichtung Mammolshain, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihre BMW verlor. Die Motorradfahrerin stürzte und zog sich dabei Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der an ihrem Krad entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

