PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Unfallort: L 3041, Gemarkung 61381 Friedrichsdorf, Höhe Kieswerk Unfallzeit: Freitag, den 02.09.2022, 23:06 Uhr

Ein 39-jähriger Oberurseler befuhr mit seinem Motorrad die L3041 aus Richtung Friedrichsdorf Köppern kommend in Richtung Wehrheim, und überholte in einer lang gezogenen Rechtskurve in Höhe des Kieswerks einen vor ihm fahrenden schwarzen BMW. Während des Überholvorgangs näherte sich ein weißer Ford, der die entgegengesetzte Richtung befuhr. Der Motorradfahrer prallte frontal gegen Ford, wurde anschließend auf den BMW geschleudert und kam in der Folge neben dem Fahrbahnrand zum Liegen. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenprall tödlich verletzt und verstarb durch die Wucht des Aufpralls noch vor Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei. Der Ford-Fahrer wurde verletzt in die Unfallklinik gebracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallherganges hinzugezogen und alle Fahrzeuge sichergestellt. Während der Einsatzmaßnahmen vor Ort war die L3041 in beiden Richtungen für sechs Stunden gesperrt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell