PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mineralwolle in Wald entsorgt +++ Pkw kollidiert mit Motorroller +++ Hoher Schaden bei Verkehrsunfallflucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mineralwolle in Wald entsorgt,

Gemarkung Wehrheim, Waldstück zwischen B 456 und L 3041, Feststellung: 30.08.2022, 11.45 Uhr

(pa)Im Wald bei Wehrheim haben Unbekannte in den vergangenen Tagen illegal Baustellenabfälle entsorgt. Wie am Dienstagmittag gemeldet wurde, hatte jemand in einem Waldstück zwischen der Bundesstraße 456 und der Landesstraße 3041 diverse Säcke mit Mineralwolle auf einem dortigen Waldweg abgeladen. Die Kriminalpolizei Bad Homburg ermittelt bezüglich der Herkunft des Dämmstoffmülls und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Pkw kollidiert mit Motorroller,

Neu-Anspach, Kreisverkehr L 3270 / Heisterbachstraße, 30.08.2022, gg. 18.15 Uhr

(pa)Am frühen Dienstagabend kam es in einem Neu-Anspacher Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Eine 62-Jährige befuhr gegen 18.15 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad die Landesstraße 3270 aus Richtung Anspach kommend in Fahrtrichtung Heisterbachstraße. Als die Rollerfahrerin durch den Kreisverkehr fuhr, an dem die Landesstraße auf die Heisterbachstraße trifft, wurde sie von einer 40-jährigen Autofahrerin übersehen, die mit ihrem Toyota die Heisterbachstraße aus Richtung B 456 kommend befuhr. Beim Einfahren des Toyotas in den Kreisverkehr stieß der Pkw mit der 62-Jährigen auf ihrem Motorroller zusammen. Bei dem Unfall zog sich die Rollerfahrerin Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt.

3. Hoher Schaden bei Verkehrsunfallflucht, Bad Homburg v. d. Höhe, Bommersheimer Weg, 27.08.2022, 16.00 Uhr bis 30.08.2022, 11.40 Uhr

(pa)In Bad Homburg verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in den vergangenen Tagen etwa 4.000 Euro Schaden an einem geparkten BMW. Ein weißer X1 war von Samstagnachmittag bis Dienstagmittag im Bommersheimer Weg geparkt. Während dieses Zeitraums fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die Fahrerseite des BMW. Die für den Schaden verantwortliche Person fuhr im Anschluss an den Unfall jedoch weiter, sodass die Polizeistation Bad Homburg nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Hinweise werden unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell