PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pakete aus Lieferfahrzeug gestohlen +++ Diesel auf Baustellen abgezapft +++ Autoscheibe eingeschlagen +++ Unter Alkoholeinfluss Müllwagen gestreift +++ mehrere Unfallfluchten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Pakete aus Lieferfahrzeug gestohlen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Daimlerstraße, 29.08.2022, gg. 18.35 Uhr

(pa)In Bad Homburg hatten es Diebe am Montagnachmittag auf den Inhalt eines Paketauslieferungsfahrzeugs abgesehen. Gegen 18.35 Uhr befand sich der Mitarbeiter eines Paketdienstes mit seinem Lieferwagen in der Daimlerstraße, als er von einem unbekannten Mann angesprochen und gezielt abgelenkt wurde. Währenddessen entwendeten zwei weitere Männer mehrere Pakete aus dem Laderaum des Fahrzeugs. Als der Paketbote dies bemerkte, flüchtete das Trio. Die Täter stiegen in einen weißen Skoda mit Hamburger Kennzeichen ein. Mit insgesamt fünf Personen - vier schwarzhaarigen Männern und einer blonden Frau - besetzt fuhr das SUV daraufhin über die Daimlerstraße in Richtung Pappelallee und anschließend in die angrenzende Feldgemarkung davon. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung der Flüchtigen. Die Kriminalpolizei Bad Homburg ermittelt und bittet Personen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder denen die Personengruppe aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Diesel auf Baustellen abgezapft,

Oberursel, Stierstadt, Zimmersmühlenweg /Kurmainzer Straße, 26.08.2022 bis 29.08.2022

(pa)In den vergangenen Tagen haben Kraftstoffdiebe in Oberursel Stierstadt zwei Baustellen heimgesucht und Diesel aus Baumaschinen gestohlen. Im Zimmersmühlenweg betraten Unbefugte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ein dortiges Baustellengelände. Die Täter zapften aus einem Bagger, einem Radlader sowie einem separaten Kraftstofftank mehrere Hundert Liter ab. Zudem entwendeten sie mehrere Dutzend Meter eines orangefarbenen Stromkabels. Eine weitere Tat ereignete sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in der Kurmainzer Straße. Auch hier wurde der Tankinhalt einer auf einer Baustelle abgestellten Arbeitsmaschine gestohlen, nachdem zuvor der Tankverschluss aufgebrochen worden war. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 entgegen.

3. Autoscheibe eingeschlagen,

Bad Homburg v. d. Höhe, Mühlweg, 28.08.2022, 22.15 Uhr bis 29.08.2022, 21.45 Uhr

(pa)In Bad Homburg verursachten Unbekannte von Sonntag auf Montag rund 500 Euro Schaden an einem geparkten Pkw. Ein schwarzer BMW der 3er-Reihe stand zwischen Sonntag- und Montagabend im Mühlweg, als jemand die Frontscheibe des Fahrzeugs einschlug. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

4. Unter Alkoholeinfluss Müllwagen gestreift, Neu-Anspach, Anspach, Saalburgstraße, 29.08.2022, gg. 08.30 Uhr

(pa)Am Montagmorgen musste ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in Neu-Anspach die aufnehmende Streife zur Polizeidienststelle begleiten. Gegen 08.30 Uhr befuhr ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Limburg-Weilburg mit einem Renault die Anspacher Saalburgstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Obernhain, als er ein Abfallentsorgungsfahrzeug streifte, das gerade eine Mülltonne auflud. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellte die eingesetzte Streife anschließend fest, dass der Fahrer des Renault augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte daraufhin einen Wert von 2,7 Promille, was für den 60-Jährigen neben einer ärztlichen Blutentnahme auch eine entsprechende Strafanzeige zur Folge hatte.

5. Seat demoliert und davongefahren,

Steinbach, Fuchstanzstraße, 26.08.2022, 09.00 Uhr bis 29.08.2022, 08.30 Uhr

(pa)In Steinbach kam es in den vergangenen Tagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Seat Leon war zwischen Freitag- und Montagmorgen in der Fuchstanzstraße geparkt, als ein anderes Fahrzeug gegen den Kompaktwagen stieß und einen Schaden von etwa 3.500 Euro verursachte. Der oder die Verantwortliche fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0.

6. Rollerfahrer fährt gegen Pkw und flüchtet, Oberursel, Holzweg-Passage, 29.08.2022, gg. 13.00 Uhr

(pa)Am Montagmittag fuhr ein Motorroller-Fahrer nach einem Verkehrsunfall in der Oberurseler Holzweg-Passage davon. Kurz nach 13.00 Uhr wollte eine 40-jährige VW-Fahrerin vom Holzweg nach links in die Holzweg-Passage abbiegen, als von rechts ein Motorroller kam, dessen Fahrer den Holzweg verbotswidrigerweise in Richtung Holzweg-Passage befuhr. Es kam zu einer Kollision, bei der an dem Volkswagen der Autofahrerin ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand. Der Fahrer des Rollers suchte nach dem Zusammenstoß jedoch das Weite, sodass nun die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Der Mann soll etwa 180cm groß gewesen sein, kurzes schwarzes Haar gehabt und ein schwarzes Oberteil getragen haben. Sein Motorroller habe eine dunkle Farbe gehabt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 entgegengenommen.

7. VW Golf beschädigt und davongefahren, Kronberg im Taunus, Buchenweg, Montag, den 29.08.2022, 00:30 Uhr bis 08:00 Uhr

(ste)Bei einer Verkehrsunfallflucht ist in Kronberg ein VW Golf beschädigt worden. Das Fahrzeug parkte zwischen montagnachts 00:30 Uhr und Montagmorgen, 08:00 Uhr im Buchenweg in einer Parkbucht. Vermutlich fuhr ein anderer Verkehrsteilnehmer zu nah an dem geparkten Volkswagen vorbei und streifte ihn dabei. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Königstein unter der Telefonnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

