POL-GE: Falsche Tochter macht Beute mit Whatsapp-Trick

Gelsenkirchen (ots) - Ein bislang Unbekannter hat am Montag, 25. April 2022, in der Altstadt versucht, einen 53-jährigen Gelsenkirchener zu berauben. Der Gelsenkirchener lief um 21.15 Uhr über die Hansemannstraße in Richtung Mulvanystraße, als der Unbekannte versuchte, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, während er neben dem Gelsenkirchener herlief. An der Ecke ...

