POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen 56-Jährige Sportschützin kommt auf einer Schießbahn in Gelsenkirchen-Erle zu Tode

Gelsenkirchen (ots) - Eine aufmerksame Zeugin hat am frühen Sonntagmorgen, 24. April 2022, die Polizei verständigt, weil sie gegen 2 Uhr auf einem Grundstück an der Straße Am Bugapark in Horst verdächtige Personen vermutete. Die Beamten fuhren daraufhin zu der Adresse und trafen auf dem Grundstück insgesamt sieben Personen an, die sie kontrollierten. Einer von ihnen, ein 28 Jahre alter Gelsenkirchener, hatte eine ...

mehr