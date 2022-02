Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Täter durchwühlen Schränke und Schubladen +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag wurde der Polizei der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Steubenstraße gemeldet. Unbekannte Täter haben offenbar in der Zeit zwischen 8.30 und 13.45 Uhr das Treppenhaus des Wohnhauses betreten und mit einem Werkzeug eine Wohnungstür aufgehebelt. In der betroffenen Wohnung durchwühlten sie das Mobiliar und suchten in sämtlichen Behältnissen nach Wertsachen. Gestohlen wurde nach jetzigem Kenntnisstand jedoch nichts.

Zeugenhinweis werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen.(249383)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell