Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchener vereitelt Raub in der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Montag, 25. April 2022, in der Altstadt versucht, einen 53-jährigen Gelsenkirchener zu berauben. Der Gelsenkirchener lief um 21.15 Uhr über die Hansemannstraße in Richtung Mulvanystraße, als der Unbekannte versuchte, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, während er neben dem Gelsenkirchener herlief. An der Ecke Hansemannstraße/ Mulvanystraße packte der Unbekannte den 53-Jährigen am Kragen, drückte ihn gegen eine Hauswand, drohte ihm mit der Faust und forderte die Geldbörse und das Handy des Gelsenkircheners. Der stieß den Unbekannten von sich weg und rief laut um Hilfe. Der Unbekannte flüchtete daraufhin über die Mulvanystraße in Richtung Ebertstraße. Der Flüchtige war circa 1,80 Meter groß, schlank und sprach gebrochen Deutsch. Er trug blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover, Turnschuhe und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen oder seinem Aufenthaltsort bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

