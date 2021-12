Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Heede - Audi in Brand geraten

Heede (ots)

Am Donnerstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der A31 bei Heede alarmiert. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es während der Fahrt gegen 21.40 Uhr zu einem Brand im Motorraum eines Audi Q7. Der Fahrer konnte das Auto noch rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen. Er und sein Beifahrer blieben unverletzt. Kurz darauf geriet der Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Dersum und Heede waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell