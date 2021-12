Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Zeugen gesucht

Lathen (ots)

In der Nacht zum 19. Dezember kam es an einer Seniorenwohnanlage an der Hermann-Löns-Straße in Lathen zu diversen Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten unter anderem ein Abflussrohr und einen Holzzaun. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell