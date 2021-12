Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Ford beschädigt

Geeste (ots)

Am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 8.45 und 11.30 Uhr einen schwarzen Ford Mondeo. Der Ford war zur Tatzeit auf dem Parkplatz des Combi-Marktes und anschließend auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Meppener Straße in Geeste abgestellt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

