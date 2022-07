Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorrad-Kontrollen

Kreis Bad Dürkheim (ots)

Im Kreisgebiet Bad Dürkheim wurden durch den Zweiradkontrolltrupp am heutigen Tag (Sonntag, 10.07.2022) mehrere Kontrollstellen im Bereich Bad Dürkheim, sowie dem an Wochenenden und Feiertagen für Krafträder gesperrten "Elmsteiner Tal" (L 499 zwischen Johanniskreuz und Frankeneck) durchgeführt. Insgesamt wurden sieben Krafträder wegen Mängeln am Fahrzeug beanstandet. 13 Fahrer missachteten das Durchfahrtsverbot auf der L 499 und wurden gebührenpflichtig verwarnt.

