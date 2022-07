Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Auffahrunfall auf A650, drei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 09.07.2022, kam es gegen 20:40 Uhr auf der A650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe des Autobahnkreuzes Oggersheim zu einem Auffahrunfall. Eine 86-jährige Frankenthalerin wollte die Autobahn hier auf die B9 in Richtung Frankenthal verlassen. Hierbei rutschte sie nach ersten Ermittlungen mit dem Fuß vom Kupplungspedal ab, betätigte unbeabsichtigt die Bremse und verursachte so eine Vollbremsung. Ein hinter ihr fahrender 27-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Fahrzeug der Seniorin auf. Der 27-Jährige, seine 28-jährige Beifahrerin, sowie der 90-jährige Beifahrer der 86-Jährigen wurden hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell