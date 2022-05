POL-WES: Moers - Nach Schlägerei leisteten Jugendliche massiven Widerstand

Dinslaken (ots) - Am Montag gegen 16.30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Dinslakener die Heerstraße in Richtung Dinslaken. An der Einmündung Heerstraße / Konrad-Adenauer-Straße wollte der Radfahrer nach rechts in Richtung Konrad-Adenauer-Straße abbiegen. Eine ca. 50 Jahre alte Autofahrerin, die mit ihrem grauen Wagen aus der Gegenrichtung kam, bog vor ihm nach links in ...

mehr