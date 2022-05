POL-WES: Dinslaken - Grauer PKW nach Unfall gesucht sowie weitere Zeugen

Kamp-Lintfort / Sonsbeck (ots) - Am Dienstag gegen 11.45 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass sie einen bislang vermissten 18-Jährigen aus Sonsbeck in Kamp-Lintfort in einem Schnellrestaurant an der Prinzenstraße gesehen hatten. Die Polizisten konnten den jungen Mann wohlbehalten antreffen und ihn in Gewahrsam nehmen. Kontakt für Medienvertreter: ...

