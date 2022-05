Kamp-Lintfort (ots) - Am Montag gegen 18.30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Kamp-Lintfort die Kruppstraße und bog an der Ampelkreuzung Prinzenstraße/ Schanzenstraße / Kruppstraße nach rechts in die Prinzenstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 15-jährigen Fußgängerin aus Kamp-Lintfort, die die Prinzenstraße entlang lief. Dabei verletzte sich die Jugendliche schwer. Ein ...

mehr