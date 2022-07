Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Betrunken mit dem Handy am Steuer

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Samstag, den 09.07.2022, meldete sich gegen 14 Uhr eine Autofahrerin telefonisch bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim und gab an, dass sie gerade hinter einem grauen Peugeot fahre, welcher die Spur nicht richtig halten könne. Weiter könne sie erkennen, dass der Fahrer gerade mit seinem Smartphone beschäftigt sei.

Das Fahrzeug, welches auf der A61 in Richtung Süden unterwegs war, konnte durch Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf dem Gelände einer Tank- und Rastanlage einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille.

Dem 32-jährige Mann wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde der Führerschein sichergestellt und die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis beantragt. Da es sich bei dem Verkehrssünder um einen rumänischen Staatsangehörigen handelte, welcher nicht in Deutschland gemeldet ist, wurde zusätzlich eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben. Der Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Weiter darf er bis auf Weiteres in Deutschland kein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr mehr führen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell