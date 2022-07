Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verdächtiger mit Drogen erwischt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen der Streife fielen den Beamten am 08.07.2022 gegen 18:30 Uhr zwei verdächtige Männer auf einem Parkplatz in Landauer Straße auf. Die beiden Männer wurden daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen in deren Verlauf bei einem der beiden eine Kleinmenge an Kokain aufgefunden wurde. Gegen den 25-Jährigen aus Neustadt wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

