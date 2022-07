POL-PDNW: Kennzeichendiebstahl

Polizei Grünstadt (ots) - In Großkarlbach und Bissersheim ist am späten Freitagabend gegen 22:30 Uhr der Strom ausgefallen. Der Grund konnte durch die Pfalzwerke schnell gefunden werden. Ursächlich war ein Vogel im Verteilermast. Dadurch wurde zur Sicherheit der Strom automatisch ausgeschaltet. Es entstand kein Schaden. Die Pfalzwerke konnte die Anlage gegen 00:30 Uhr störungsfrei wieder in Betrieb nehmen. ...

