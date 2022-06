POL-LWL: PKW brannte auf Autobahn aus

Plau am See (ots) - In drei Tagen haben drei ehrliche Finder insgesamt drei verlorengegangene Geldbörsen bei der Polizei in Plau abgegeben. So am Montagvormittag, als eine 74-jährige Frau nach dem Tanken ihres PKW ihre Geldbörse in der Tankstelle liegen ließ. Ein anderer Kunde bemerkte den Vorfall, konnte der 74-Jährige jedoch nicht mehr schnell genug folgen. Sie ...

mehr