POL-NI: Rohrsen: Fahrzeugführer ohne Führerschein kollidiert mit Grundstücksmauer

(Haa) Am Sonntag, den 23.01.2022, kam es gegen 11:30 Uhr in Rohrsen, in der Straße Kreuzkamp, zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines 27-jährigen Mannes.

Der aus Heemsen stammende Mann war mit seinem Audi A4 vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in eine an die Straße angrenzende Grundstücksmauer gefahren. Glücklicherweise wurde er durch die Kollision nicht verletzt.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme gab der Unfallverursacher gegenüber den Polizeibeamten an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Neben dem Verkehrsunfall muss sich der 27-Jährige jetzt auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Sein Pkw war nach der Kollision mit der Grundstücksmauer nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

