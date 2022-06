Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Drei Tage - drei verlorene Geldbörsen - drei ehrliche Finder

Plau am See (ots)

In drei Tagen haben drei ehrliche Finder insgesamt drei verlorengegangene Geldbörsen bei der Polizei in Plau abgegeben. So am Montagvormittag, als eine 74-jährige Frau nach dem Tanken ihres PKW ihre Geldbörse in der Tankstelle liegen ließ. Ein anderer Kunde bemerkte den Vorfall, konnte der 74-Jährige jedoch nicht mehr schnell genug folgen. Sie hatte die Tankstelle mit ihrem Auto bereits verlassen. Der Mann brachte das mit persönlichen Papieren und 150 Euro Bargeld gefüllte Portmonee anschließend zur Polizei, wo es die Frau anschließend abholte. Auf einen Finderlohn verzichtete der ehrliche Finder. Am Sonntagabend hatte ein Fahrradfahrer in Plau seine Geldbörse samt Bargeld, Personalausweis und Geldkarte während der Fahrt unbemerkt verloren. Nachdem er den Verlust bemerkte, ließ er zunächst seine Geldkarte bei seiner Hausbank sperren und informierte daraufhin die Polizei. Am Montagmorgen meldete sich dann eine Frau im Plauer Polizeirevier, die die Geldbörse samt Inhalt am späten Sonntagabend gefunden hatte. Der Besitzer bekam anschließend sein Eigentum zurück. Eine gefundene Brieftasche mit über 300 Euro Bargeld, Geld- und Kreditkarten und mehreren persönliche Ausweisen gab ein 69-jähriger Mann am Freitagabend im Polizeirevier Plau ab. Der Mann hatte die Geldbörse zuvor in der Seestraße gefunden. Wie sich herausstellte, hatte ein 69-jähriger Mann die Brieftasche verloren. Auch er bekam zwischenzeitlich wieder alles zurück. Für ihr grundehrliches Verhalten bedankt sich die Polizei an dieser Stelle bei den Findern!

