Polizei Braunschweig

POL-BS: Sachbeschädigungen im Siegfriedviertel

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Donnerburgweg, Volkerstraße 27.05.2022 / 28.05.2022

Im Siegfriedviertel wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Samstag kam es im Donnerburgweg und in der Volkerstraße zu Sachbeschädigungen. Es wurden ein Motorrad und ein Motorroller umgestoßen und beschädigt. Auf einem VW-Transporter wurde ein Baustellenzaun abgelegt. Das Fahrzeug wurde an den Türen beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Interessant ist hier auch der mögliche Tatzeitraum. Wann wurden die Beschädigungen gesehen? Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell