Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Fahrrädern und einem Rasenmäher

Pantenburg (ots)

In der Zeit vom Freitag, dem 11.06.2021, 17.00 h und Samstag, dem 12.06.2021, 10.00 h wurden in Pantenburg in der Bahnhofstraße zwei Fahrräder, ein Mountainbike Line, 24 Gang und ein Fahrrad der Marke Cube, "Aim Pro" black´n blue, entwendet. Weiterhin wurde noch ein Rasenmäher der Marke Alko, 474 VS-A entwendet. Wer Hinweise zu diesem Diebstahl machen kann, möchte sich bitte an die Polizeiinspektion Wittlich, 06571/9260, wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell