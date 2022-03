Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Diebstahl großer Mengen Heizöl

Kirchen (ots)

Im Zeitraum 03.03. bis 05.03.2022 wurden aus dem Heizlöltank des Supermarktes "Kaufland" in der Siegstraße in Kirchen mindestens 8500 Liter Heizöl abgepumpt und entwendet. Die bisher unbekannten Täter müssen mit einem entsprechenden Fahrzeug am Tatort gewesen sein, um die große Menge an Heizöl abzupumpen. Hinweise und Beobachtungen, insbesondere zu Fahrzeugbewegungen im Bereich der Siegstraße, bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741-9260.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell