Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Durch Diebstahl erlangte EC-Karte an Zigarettenautomat eingesetzt

Carlsberg (ots)

Bereits am späten Freitagabend, dem 08.07.2022, ereignete sich auf der Carlsberger Kerwe ein Diebstahlsdelikt. Der 20-jährige Geschädigte aus dem Leiningerland ließ seine Bauchtasche offen auf einem Tisch im Kerwezelt liegen, weswegen diese durch bislang unbekannte Täterschaft entwendet werden konnte. In der Bauchtasche befanden sich eine Geldbörse und weitere persönliche Gegenstände des Geschädigten. Im Nachgang wurde eine durch den Diebstahl erlangte EC-Karte des Geschädigten unbefugt an einem Zigarettenautomat eingesetzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei rät auf Feiern wie z.B. der Carlsberger Kerwe, nur das Nötigste mitzunehmen. Wertgegenstände sollten eng am Körper getragen und nicht unbeaufsichtigt gelassen werden. Leider nutzen viele Diebe die ausgelassene Stimmung auf Veranstaltungen aus, um Wertsachen wie Handys und Geldbeutel zu entwenden. Auch wird versucht, durch Antanzen in die Kleidung hineinzugreifen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell