Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unbekannter Schläger greift Paar an

Rhede (ots)

Tatzeit: Sonntag, 28.08.2022, 02.50 Uhr

Tatort: Rhede, Hardtstraße

In der Nacht zum Sonntag waren ein Mann und eine Frau zusammen zu Fuß auf der Hardtstraße unterwegs, als sie grundlos und unvermittelt durch einen Mann angepöbelt wurde, der dort zuvor uriniert hatte. Der Schläger ging anschließend auf dem Mann los und griff diesen an. Auch dessen Freundin, die eingreifen wollte, schlug der Unbekannte. Die schwangere Geschädigte ging zu Boden und der Täter fiel auf sie. Noch am Boden liegend trat der Täter nach dem Mann und traf diesen im Gesicht. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Die Geschädigte wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden, ihr Freund benötigte keine ärztliche Behandlung. Der Schläger wird wie folgt beschrieben: ca. 20 bi 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Glatze, bekleidet mit blauer Jeanshose und buntem Oberteil. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell