POL-HS: Einbruch in Waldkindergarten

Wegberg-Moorshoven (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Freitag (12. August), gegen 8.20 Uhr, ein Mann ermittelt werden, der zuvor in einen Pkw an der Kapellenstraße eingedrungen war. Der Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann in einen Pkw in einer offenstehenden Garage eingedrungen war und versuchte ihn bis zum Eintreffen der hinzu gerufenen Polizeibeamten festzuhalten. Der Mann riss sich jedoch los und ...

mehr