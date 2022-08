Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter nach Diebstahl aus Pkw ermittelt

Wegberg-Moorshoven (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte am Freitag (12. August), gegen 8.20 Uhr, ein Mann ermittelt werden, der zuvor in einen Pkw an der Kapellenstraße eingedrungen war. Der Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann in einen Pkw in einer offenstehenden Garage eingedrungen war und versuchte ihn bis zum Eintreffen der hinzu gerufenen Polizeibeamten festzuhalten. Der Mann riss sich jedoch los und flüchtete in Richtung der Ortschaft Kipshoven. Der Zeuge lief ihm hinterher und führte die Beamten zu dem Flüchtenden, die ihn daraufhin ergreifen konnten. Es handelt sich bei dem Täter um einen 27-jährigen Mann aus Mönchengladbach. Er wird sich nun für seine Taten verantworten müssen.

