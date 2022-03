LPI-SLF: Geschwindkeitsüberwachung

Rudolstadt (ots) - Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen drangen bislang Unbekannte in mehrere Keller in einem Mehrfamilienhaus in Rudolstadt ein. Im Bereich der Mühlgasse wurde bereits Ende des zurückliegenden Jahres in Kellerverschläge eingebrochen und so wurde einer der beiden betroffenen Keller am zurückliegenden Wochenende erneut angegriffen. Es wurde u.a. ein Koffer sowie weitere, technische Geräte entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

