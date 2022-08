POL-HS: Windschutzscheibe während der Fahrt beschädigt/ Wer hat Beobachtungen gemacht?

Übach-Palenberg (ots) - Zwei Lkw, die an Baustellen an der Schnitzlerstraße standen, wurden am 13. August (Samstag) durch unbekannte Täter beschädigt. An einem Fahrzeug wurde eine Fensterscheibe eingeworfen und der zweite weist Beschädigungen an der Seitenscheibe auf. Der Täter flüchtete nach der Tat mit einem Motorroller. Er war mit einem roten, langärmligen Oberteil mit Kapuze bekleidet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: ...

mehr