Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Unbekannte brechen in Schulgebäude ein - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude im Stadtteil Schwetzigerstadt ein. Die Einbrecher hebelten in der Nacht ein Fenster im Erdgeschoss der kaufmännischen Schule in der Tattersallstraße auf und stiegen in das Gebäude ein. Im Untergeschoss, Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss brachen sie zahlreiche Zimmertüren mit brachialer Gewalt auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Inwiefern sie dabei auf stehlenswerte Gegenstände stießen und mitgehen ließen, muss derzeit noch festgestellt werden.

Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

