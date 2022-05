Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: mehrere PKWs aufgebrochen; Kriminalpolizei ermittelt und sucht weitere Zeugen

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter insgesamt drei Fahrzeuge in der Gemeinde auf. Sie hatten es offenbar auf die festeingebauten Navigationsgeräte der PKWs abgesehen.

Zunächst verständigte ein 50-Jähriger die Polizei, nachdem er am Mittwochmorgen an seinem in der Sportplatzstraße geparkten BMW eine beschädigte Glasscheibe festgestellt hatte und das festeingebaute Navigationsgerät fehlte. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Nur wenig später meldete sich dann eine 30-Jährige, die an ihrem in der Berliner Straße geparkten BMW ebenfalls eine beschädigte Glasscheibe festgestellt hatte. In ihrem Fall entwendeten die Täter allerdings nichts. Möglicherweise wurden die Unbekannten bei der weiteren Tatausführung gestört.

Im Anschluss wurde dem Polizeirevier Weinheim ein weiterer PKW-Aufbruch in der Hurststraße gemeldet. Auch dort hatten es die unbekannten Täter offenbar auf die festeingebauten Systeme eines BMWs abgesehen. Ein aufmerksamer Anwohner teilte den Einsatzkräften zudem mit, dass er in der Nacht durch ein Hupen aufgewacht sei. Bei einer Nachschau konnte er dann tatsächlich eine Person im BMW seines Nachbarn feststellen. Noch bevor er die Person zur Rede stellen konnte, flüchtete diese allerdings ohne Stehlgut in Richtung Südring. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch unklar.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung beauftragt, während die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen hat.

Zeugen sowie Anwohner, die verdächtige Personen festgestellt haben und/oder darüber hinaus verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, unter der Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell