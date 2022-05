Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Oststadt: Mehrere Fahrzeuge durch Tritte beschädigt - Zeugen gesucht

Mannheim - Oststadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verständigte eine Zeugin gegen 00:30 Uhr die Polizei, da sie eine Frau dabei beobachtet habe, wie diese mehrere Fahrzeuge in der Elisabethstraße durch Tritte gegen die Türen und Außenspiegel beschädigte. Anhand der Beschreibung konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt in der Rathenaustraße eine 21-jährige Frau feststellen. Die Frau stand unter dem Einfluss von Alkohol, konnte ihren Weg jedoch nach Durchführung strafprozessualer Maßnahmen vor Ort alleine fortsetzen.

Gegen sie wird nun wegen Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621 - 174 3310 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell