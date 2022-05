Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 24-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Mannheim-Innenstadt (ots)

Ein 24-jähriger Mann war am frühen Donnerstagmorgen mit einem E-Scooter in der Mannheimer Innenstadt unterwegs, obwohl er deutlich unter Drogeneinfluss stand. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife gegen 0.30 Uhr auf, da er mit einem E-Scooter verbotswidrig den Gehweg der Bismarckstraße befuhr. Dabei zeigte er starke Probleme, das Gleichgewicht zu halten und fuhr in starken Schlangenlinien. Der Aufforderung, anzuhalten, konnte der 24-Jährige nur unter Schwierigkeiten nachkommen. Er zeigte sich nervös und aggressiv. Nachdem ihm der Verdacht der Drogenbeeinflussung bekannt gegeben worden war, wollte er vor der bevorstehenden Kontrolle flüchten, war die Beamten jedoch verhindern konnten.

Ein Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe genommen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss ermittelt. Den Führerschein des Mannes konnten die Beamten nicht zu den Akten nehmen, da er diesen, eigenen Angaben zufolge, verloren hatten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei nochmals eindrücklich darauf hin, dass es sich bei den sogenannten Elektrokleinstfahrzeugen, gemeinhin als E-Scooter bezeichnet, um Kraftfahrzeuge handelt. Daher gelten hier die gleichen Regelungen wie bei anderen Kraftfahrzeugen auch, insbesondere auch die Konsequenzen bei Zuwiderhandlungen. Auch ein E-Scooter-Fahrer muss bei Verkehrsteilnahme unter Alkohol- oder Drogeneinfluss mit einem Fahrverbot, bzw. dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

