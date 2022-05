Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Einbruch in ärztliche Praxis - Zeugen gesucht

Mannheim-Sandhofen (ots)

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Praxis in der Amselstraße. Einer oder mehrere bisher unbekannte Täter versuchten sich zunächst durch Aufdrücken einer Balkontüre, die sie über die Feuerleiter im Innenhof des Gebäudes erreichen konnten, Zutritt zu der Praxis zu verschaffen. Da dies nicht gelang, nutzten der oder die Täter anschließend einen Zierstein, warfen hiermit ein Fenster ein und entriegelten dann das Fenster. Im Inneren der Praxis wurde eine Schublade aufgehebelt und aus dieser Bargeld in fünfstelliger Höhe entwendet. Zudem wurde ein Laptop entwendet. Der Wert des Laptops beträgt etwa 2.000.- Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 77769-0 an das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu wenden.

