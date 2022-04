Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Untersuchungshaft

Für einen Überfall am Freitag in Ulm sollen zwei Männer verantwortlich gewesen sein.

Ulm (ots)

Kurz nach 21 Uhr sollen sich die 33 und 39 Jahre alten Männer Zutritt zu der Wohnung im Burgunderweg verschafft haben. Mit einem Feuerlöscher schlugen sie wohl die Wohnungstür ein. In der Wohnung trafen sie auf einen 27-Jährigen und einen 41-Jährigen. Sie forderten wohl die Herausgabe von Bargeld. Zwischen den Männern entwickelte sich eine Auseinandersetzung und der 33-Jährige und 39-Jährige schlugen auf ihre Kontrahenten ein. Dabei erlitten der 27-Jährige und 41-Jährige Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Nachdem die Angreifer kein Geld fanden, nahmen sie das Handy des 41-Jährigen an sich und flüchteten aus der Wohnung. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei traf kurze Zeit später ein. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten der 33-Jährige und 39-Jährige in Tatortnähe entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft und Polizei kannten sich Täter und Opfer. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Da der 33-jährige Angreifer keinen festen Wohnsitz hatte, beantragte die Staatsanwaltschaft Ulm beim Amtsgericht einen Haftbefehl. Am Samstag erließ der Richter beim zuständigen Amtsgericht den Haftbefehl gegen den 33-Jährigen. Der befindet sich nun in Untersuchungshaft.

+++++++ 0616848

Ayfer Kaplan-Pirl, Erste Staatsanwältin, Tel. 0731/189-1118

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell