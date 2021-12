Feuerwehr Bochum

FW-BO: Beschädigte Gasleitung führt zu Feuerwehreinsatz in Querenburg

Bochum (ots)

Am Freitagmorgen um 9.20 Uhr wurde die Feuerwehr nach Bochum Querenburg in die Straße "Am Hochschulcampus" (ehemals Lennershofstraße) alarmiert. Bei Bauarbeiten in einem leerstehenden Bauernhof hatten Handwerker eine Gasleitung beschädigt, wodurch größere Mengen Gas in das Gebäude strömten. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, waren auch schon Mitarbeiter von den Stadtwerken Bochum vor Ort. Diese konnten die Leitung kurze Zeit später abschiebern und somit ein weiteres Austreten von Gas verhindern. Durch die Feuerwehr wurde vorsichtshalber ein Löschangriff mit mehreren Strahlrohren vorbereitet und Explosionsmessungen im Haus und im Umfeld des Gebäudes durchgeführt. Eine akute Explosionsgefahr konnte nicht festgestellt werden.

Um 10.50 Uhr konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden. Insgesamt waren 25 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Querenburg der Freiwilligen Feuerwehr unterstütz wurde.

