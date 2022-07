Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 13-jährigem Schweriner

Schwerin (ots)

Der seit dem 18.07.2022 vermisste 13-Jährige aus Schwerin konnte am heutigen 20.07. wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und den Medien und bittet um Löschung aller personenbezogener Daten und Bilder, die in diesem Zusammenhang veröffentlicht worden sind. C. Pohl, Polizeiführerin vom Dienst, Einsatzleitstelle PP Rostock

