PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Dieseldiebe auf Baustelle aktiv +++ Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Dieseldiebe auf Baustelle aktiv,

Oberursel, S-Bahnhof Oberursel-Weißkirchen/Steinbach, 02.09.2022, 16.30 Uhr bis 05.09.2022, 07.00 Uhr

(pa)Im Verlauf des Wochenendes waren auf einer Baustelle im Bereich des S-Bahnhofs Weißkirchen/Steinbach Kraftstoffdiebe am Werk. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen betraten die Täter unbefugt die Baustelle, um anschließend aus zwei dort abgestellten Baustellenfahrzeugen insgesamt circa 900 Liter Diesel abzuzapfen. Die Menge des Diebesgutes lässt darauf schließen, dass für dessen Abtransport ein größeres Fahrzeug genutzt wurde. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

2. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Kronenhof, 06.09.2022, gg. 09.25 Uhr

(pa)Am Dienstagmorgen kam es in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, in dessen Folge der Radler in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein 26-jähriger Opel-Fahrer aus Rheinland-Pfalz befuhr gegen 09.25 Uhr die Straße "Kronenhof" und wollte nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen. Dabei übersah der Mann einen in gleicher Richtung radelnden 63-jährigen Bad Vilbeler. Es kam daraufhin zu einer Kollision, bei der der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in eine Klinik. An seinem Pedelec sowie dem Opel des 26-Jährigen entstand ein Gesamtschaden von rund 800 Euro.

