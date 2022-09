Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen der PASt. Bad Hersfeld und Polizei Fulda

Fulda (ots)

A7 bei Niederaula - LKW prallt gegen Sattelauflieger/ eine Person leicht verletzt

Am Freitagmittag, den 16.09.2022, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich im Abfahrts- bzw. Auffahrtsbereich der AS Niederaula, Gemarkung Niederaula, bei Stationskilometer 533,700, ein Verkehrsunfall, an welchem zwei LKW beteiligt und eine Person leicht verletzt wurde. Ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus der Ukraine befuhr mit seinem Sattelzug die A7 aus Fulda kommend in Richtung Kassel. An der Anschlussstelle Niederaula fuhr er von der A7 ab und wollte anschließend auf die B62 in Richtung Niederaula abbiegen. Im kurvigen, abschüssigen Abfahrtsbereich der AS Niederaula kam dann der Sattelauflieger aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den gegen Gegenverkehr des Auffahrtsbereiches. Ein hier fahrender 23-jähriger Fahrzeugführer aus dem Erzgebirgskreis (Sachsen) konnte dem Sattelauflieger nicht mehr ausweisen und prallte frontal mit dem LKW in den hinteren rechten Bereich des Sattelaufliegers. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur Kontrolle ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der Fahrer aus der Ukraine blieb unverletzt. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst. Die Autobahnmeisterei Alsfeld musste ausrücken, um die komplette Anschlussstelle Niederaula für die Reinigungs- und Bergungsarbeiten zu sperren, Dauer 13:30 - 15:30 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 150.000 Euro geschätzt.

Unfälle mit verletzten Personen

Am Freitag, 16.09.2022, kam es um 07:20 Uhr auf der Bundesstraße 254 in der Gemarkung Großenlüder zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine beteiligte Person leicht verletzt wurde. Ein Sattelzug und ein Pkw fuhren hintereinander in Fahrtrichtung Lauterbach. In Höhe von Großenlüder-Müs wollte der Sattelzug nach rechts auf die Kreisstraße 111 abbiegen und setzte den Fahrtrichtungsanzeiger. Zum Abbiegen musste der Sattelzug nach links ausscheren. Dies beachtete die 33-jährige Fahrerin des nachfolgenden Pkw nicht, fuhr weiter geradeaus und geriet so seitlich neben den ausschwenkenden Aufflieger. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der Pkw wurde in den Seitenstreifen abgedrängt. Die Fahrerin des Pkw wurde verletzt und zwecks Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5100 Euro.

Um 07:42 Uhr wurde in Fulda eine weitere Person bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein Pkw und ein Fahrrad bogen hintereinander von der Pauluspromenade auf die Johannes-Dyba-Allee ab. Aufgrund Fußgängerverkehrs an der dortigen Fußgängerfurt musste der Pkw abbremsen. Die 49-jährige Radfahrerin bemerkte dies zu spät, fuhr auf und verletzte sich leicht. Zur Abklärung wurde die Dame in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden entstand nicht.

