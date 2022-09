Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreise Hersfeld-Rotenburg

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (14.09.) in der Zeit 8 Uhr bis 13 Uhr parkte eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug, einen grauen Opel Astra Sports Tourer, auf dem Parkplatz vor dem Gebäude der katholischen Kirchengemeinde in der Dreherstraße mit dem Fahrzeugheck in Richtung Fahrbahn. In dieser Zeit fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen die rechte hintere Ecke des Opels. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß

Neuenstein. Am Donnerstag (15.09.), um 9.15 Uhr, stand ein 51-jähriger Fahrer aus Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) mit seinem Lkw auf der B 324 zwischen Untergeis und Gittersdorf. An dieser Stelle wurden am Fahrbahnrand Arbeiten an den Bäumen durchgeführt. Der Lkw-Fahrer wollte sein Fahrzeug nach links in einen kleinen geteerten Bereich einer Wiese abstellen, um das Fahrzeug nicht auf der Straße stehen zu haben. Er fuhr vom Fahrbahnrand an. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Bochum die B 324 aus Richtung Untergeis kommend und wollte an dem Lkw links vorbeifahren. Es kam zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 circa Euro.

