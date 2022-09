Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Warnmelder verhindert möglicherweise Wohnungseinbruch - Einbruch in Einfamilienhäuser

Fulda (ots)

Wohnungseinbruch

Eichenzell. Indem sie eine im Garten befindliche Leiter eines Pools nutzten, stiegen unbekannte Täter am Donnerstag (15.09.), zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Roter Graben" ein. Mithilfe der Leiter kletterten die Täter auf den Balkon und brachen dort gewaltsam eine Tür auf. Im Inneren durchsuchten die Diebe sämtliche Räume und flüchteten unerkannt mit Diebesgut in unbekannter Höhe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhäuser

Fulda. Zwischen Montag (12.09.) und Donnerstagmittag (15.09.) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Dr.-Weikard-Straße ein. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hebelten sie das Küchenfenster auf. Auch ein Wohnhaus in der Dr.-Weinzierl-Straße war zwischen Mittwochabend (14.09.) und Donnerstagmittag (15.09.) Ziel unbekannter Täter. Hier verschafften sich die Langfinger Zutritt, Indem sie die Kellertür gewaltsam aufbrachen.

Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen und Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 550 Euro.

Warnmelder verhindert möglicherweise Wohnungseinbruch

Fulda. Unbekannte Täter versuchten zwischen Sonntagabend (11.09.) und Donnerstagabend (15.09.) in ein Wohnhaus in der Bernhardser Straße einzubrechen. Als sie an der Terrassentür manipulierten, wurde ein dort angebrachter Warnmelder ausgelöst, der die Diebe vermutlich verschreckte. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

"Manchmal sind es schon kleine Dinge wie hier ein Warnmelder, die potentielle Täter von einem Einbruch abhalten können", weiß Polizeihauptkommissar Marco Hohmann von der kriminalpolizeilichen Beratung des Polizeipräsidiums Osthessen. Der Experte steht Interessierten für kostenlose Beratungen zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter https://ppoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Ansprechpersonen/Polizeiliche-Beratungsstellen/.

Hinweise zu dem versuchten Wohnungseinbruch bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

