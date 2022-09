Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Crash im Kreuzungsbereich

Fulda. Am Mittwoch (14.09.) kam es gegen 19.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro entstand. Ein 30-jähriger VW-Fahrer aus Ebersburg befuhr die Keltenstraße von den Kaiserwiesen kommend in Fahrtrichtung Edelzell und wollte an der dortigen Ampel nach links auf die B27 in Fahrtrichtung Künzell abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 47-jährige Renault-Fahrerin aus Fulda die Keltenstraße in entgegengesetzte Richtung. Beim Abbiegevorgang übersah der 30-Jährige die Renault-Fahrerin und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.

Polizeistation Fulda

HEF

Audi beschädigt

Bebra. Von Montag (12.09.), 20.30 Uhr, bis Dienstag (13.09.), 12.30 Uhr, parkte eine Pkw-Fahrerin aus Bebra ihren roten Audi A3 ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Nürnberger Straße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie eine Beschädigung an der Stoßstange hinten links fest. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß beim Abbiegen

Rotenburg. Am Dienstag (13.09.), gegen 13.45 Uhr, wollte eine Golf-Fahrerin vom Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Nürnberger Straße in Lispenhausen nach links in Richtung Bebra einbiegen. Eine Rotenburger Renault-Fahrerin befuhr die Nürnberger Straße aus Richtung Rotenburg kommend und wollte nach links auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3.100 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

VB

Geparktes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt

Lauterbach. Am Dienstag (13.09.), gegen 14.45 Uhr, parkte ein 69-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Tiguan auf dem Parkplatz des Eichhofkrankenhauses in der Eichhofstraße. Beim Ausparken stieß er gegen den BMW einer 19-jährigen Fahrerin, welcher auf dem Parkplatz geparkt war. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug gestreift

Lauterbach. Am Dienstag (13.09.), gegen 17:15 Uhr, befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Seat Ibiza die Hintergasse von der Bahnhofstraße kommend. In Höhe der Hausnummer 16 streifte sie beim Vorbeifahren einen dort geparkten Opel Meriva. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Dienstag (13.09.), gegen 20.45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem 3er BMW die Landesstraße von Götzen herkommend in Richtung Schotten. Auf der nassen Fahrbahn verlor der 21-jährige die Kontrolle über seinen BMW, geriet nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeugheck gegen einen dort befindlichen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der BMW und kam am Fahrbahnrand zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb der 21-jährige unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

