POL-OH: Einbruch in Lagerraum

Fulda (ots) - Mehrere tausend Euro bei Schockanruf erbeutet Fulda. Unbekannte riefen am Dienstagmittag (13.09.) bei einem lebensälteren Mann an und gaben sich als dessen Neffen aus. Die Betrüger erklärten dem Mann, dass der Neffe einen schweren Autounfall verursacht habe. Um nicht in Untersuchungshaft gehen zu müssen, sei nun ein fünfstelliger Geldbetrag als ...

