Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Werkstatthalle

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg. In der Nacht zu Mittwoch (14.09.) verschafften sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einer Werkstatthalle in der Bleidenröder Straße in Büßfeld. Gewaltsam brachen sie die Eingangstür auf und entwendeten aus dem Inneren ein Ladegerät für einen Akkuschrauber sowie zwei Akkuschrauber, eine Akkuflex und einen Akkuschlagschrauber des Herstellers Bosh im Wert von rund 1.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell