POL-ME: Sperrmüll wurde wahrscheinlich angezündet - Monheim - 2207012

Am Samstagmittag des 02.07.2022, gegen 11.40 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr in Monheim am Rhein zu einem Brand an der Hegelstraße in Baumberg gerufen. Zeugen hatten bemerkt, dass auf einem Parkplatz in Höhe des Hauses Nr. 56 Sperrmüll brannte, der dort zuvor neben einem Baucontainer gelagert worden war.

Die Monheimer Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Damit konnte sie eine weitere Ausbreitung des Feuers auf ein in unmittelbarer Nähe parkendes Fahrzeug verhindern, aber nicht, dass der Baucontainer und darin gelagerte Materialien von der Brandhitze beschädigt wurden. Der genau entstandene Sachschaden kann nicht beziffert werden.

Eindeutige Hinweise auf eine Brandursache ergaben sich bisher nicht. Die Polizei geht aber davon aus, dass das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit fahrlässig oder sogar vorsätzlich gelegt wurde und hat deshalb ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen dazu eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

