Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter raubt Handtasche - Monheim am Rhein - 2207009

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat am Sonntag (3. Juli 2022) die Handtasche einer Seniorin in Monheim am Rhein geraubt. Dabei stürzte die Frau zu Boden und wurde leicht verletzt.

Das war geschehen:

Gegen 17 Uhr war eine 85-jährige Monheimerin zu Fuß auf der Opladener Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 49 zog ein unbekannter Jugendlicher zunächst an ihrer Handtasche und stieß die Seniorin anschließend zu Boden. Durch den Sturz wurde die Seniorin leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Behandlung. Der Tatverdächtige entriss der Seniorin anschließend die Handtasche und flüchtete in Richtung des Busbahnhofs. In einiger Entfernung stieg der Jugendliche auf ein Fahrrad und fuhr davon.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 14 bis 17 Jahre alt - ca. 1,60 bis 1,70 m groß - südeuropäisches Aussehen - gebräunte Haut - schlank - trug dunkle Kleidung - hatte braune, lockige Haare, die ihm tief ins Gesicht fielen

In der hell- und dunkelblauen Handtasche befanden sich ein Personalausweis, diverse Karten und Bargeld.

Die Polizei in Monheim am Rhein fragt: Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben? Die Wache in Monheim ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell